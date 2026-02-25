Милиция заблокировала счета белорусов более чем на 1 млн долларов после масштабной спецоперации в Минске

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Опубликовано: 25.02.2026 13:57 , Обновлено: 25.02.2026

В Министерстве внутренних дел (МВД) и Следственном комитете (СК) Беларуси 25 февраля раскрыли подробности масштабной операции, проведённой спецподразделениями милиции в Минске, в результате которой была раскрыта самая масштабная сеть мошеннических call-центров за всю историю независимости нашей страны. Число пострадавших от рук мошенников уже перевалило за тысячу.

По делу самой масштабной сети колл-центров в Беларуси на данный момент, по данным МВД, задержано 55 руководителей и наиболее активных участников, включая девятерых иностранцев. Всего же в момент массовых задержаний, проведённых сотрудниками ГУБОПиК при силовой поддержке спецподразделений “Алмаз”, СОБР, ОМОН и бойцов внутренних войск в столичных офисах были задержаны 192 человека, еще 22 - у себя дома.

Как пояснил на пресс-конференции в Минске начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности СК Сергей Гамко, речь о двух мошеннических call-центрах, у которых был общий дистанционный центр управления. Работали они, прикрываясь законными видами деятельности: по бумагам компании занимались созданием рекламы, оказанием IT-услуг и услуг телефонных справочно-информационных служб.

Средний возраст участников мошеннических call-центров - от 20 до 38 лет.

“Большинство имеют высшее образование, семью и стремятся к легкому заработку”, - описал задержанных Гамко, уточнив, что ежемесячный оборот мошеннических call-центров варьировался от 600 тыс. до 2 млн долларов.

Оперативники провели в общей сложности 78 обысков, изымая не только полезную для дела документацию и электронные носители информации, но и саму компьютерную технику, мобильные устройства и наличные средства. По данным МВД, всего изъято порядка 700 тысяч рублей и заблокированы 47 банковских счетов, которые, как предполагают правоохранители. На них - ещё более миллиона долларов.

По данным МВД, в настоящий момент известно более чем о 1000 белорусов, пострадавших от “работы” данной организованной группы, действовавшей по самым разным схемам. Сумма предполагаемого ущерба превысила 290 тыс. рублей, но расследование продолжается. Уголовное дело ведётся по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть фигурантам может грозить от 3 до 12 лет тюрьмы со штрафом.