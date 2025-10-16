Милиция предупредила белорусов о появлении зимних мошенников. В чём нюанс?

Опубликовано: 16.10.2025 16:30 , Обновлено: 16.10.2025

Милиция Минской области предупредила, что с приближением конца осени в интернете активизировались «зимние» мошенники. Их схема — «сбор» денег с доверчивых покупателей, которые начали готовиться к праздникам и зимнему сезону.

В ведомстве напомнили, что осенью, когда многие белорусы закупают зимние шины, игрушки и новогодние ёлки, в сети появляется реклама с очень выгодными ценами. Зачастую такие объявления ведут на сайты и страницы мошенников в соцсетях.

«На территории Молодечненского района уже зафиксирован случай мошенничества при покупке зимних шин через мессенджер», — сообщили в милиции.

В органах внутренних дел пояснили, что схема работы преступников очень проста:

Приманка . В социальных сетях и мессенджерах пользователь видит рекламу качественных и недорогих товаров, что сразу привлекает внимание. Легенда . При изучении аккаунта или сайта «магазина» потенциальному покупателю показывают хвалебные отзывы и фотографии счастливых клиентов, что якобы доказывает надёжность продавца. Ограничение . После обращения к продавцу тот уверяет, что низкая цена — это ограниченная по времени скидка, которая скоро закончится. Развод . При оформлении заказа покупателя просят внести частичную или полную предоплату, часто — для получения «бесплатной» доставки. После перевода денег на карту продавца покупка так и не приходит.

В милиции обратили внимание на один важный нюанс: если магазин работает исключительно по предоплате, вероятность того, что это мошенники, очень высока.