Милиция попросила белорусов не пользоваться вешалками в кафе. Что не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 13.11.2025 18:19 , Обновлено: 13.11.2025

Милиция Минска обратилась к белорусам с призывом не пользоваться вешалками в кафе и ресторанах. Впрочем, альтернативы там тоже не предложили, зато показали видео, к чему это может привести.

“Не оставляйте верхнюю одежду без присмотра! Даже если вы пришли быстро поесть в ресторане быстрого питания”, - гласит призыв милиции.

В ведомстве рассказали, что к ним недавно обратилась женщина, которая посетила фаст-фуд-ресторан на проспекте Победителей. По ее словам, она оставила свою куртку стоимостью 580 рублей на общей вешалке, а когда собралась уходить из заведения - не нашла ее.

Милиция установила другую, 37-летнюю женщину, которая и взяла чужую куртку. Помогла в этом камера видеонаблюдения. “Она тоже зашла в ресторан быстрого питания и заметила оставленную без присмотра куртку. Огляделась, чтобы никто не увидел, забрала ее и скрылась”, - заявили в милиции.

По словам задержанной, верхнюю одежду она собиралась носить сама и не продавать. Теперь же она стала фигуранткой уголовного дела за кражу.

В милиции же заявили, что “имущество, оставленное без присмотра, считается собственностью владельца”, если кто-то захочет его взять, то такое деяние квалифицируется как кража.