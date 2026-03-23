Милиция Минска завела уголовное дело из-за рассады на подоконнике
В милиции Минска сообщили, что завели уголовное дело, обнаружив в одной из квартир среди рассады для дачи четыре горшка с марихуаной.
В итоге сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД (районного управления внутренних дел) задержали 41-летнего минчанина, после того как изъяли 4 горшка с грунтом и растениями конопли, семена и ёмкости с удобрениями.
Мужчина вырастил «рассаду» после того, как купил на теневом рынке семена, а горшки с подрастающей коноплей замаскировал среди перцев, которые выращивает его мама.
Как пояснил сам задержанный, он давно является потребителем запрещенных веществ и выращивал коноплю только для собственного потребления.
Темы: #Происшествия #МВД Беларуси #Минск