Милиция Минска завела уголовное дело из-за рассады на подоконнике

Опубликовано: 23.03.2026 18:34 , Обновлено: 23.03.2026

В милиции Минска сообщили, что завели уголовное дело, обнаружив в одной из квартир среди рассады для дачи четыре горшка с марихуаной.

В итоге сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД (районного управления внутренних дел) задержали 41-летнего минчанина, после того как изъяли 4 горшка с грунтом и растениями конопли, семена и ёмкости с удобрениями.

Мужчина вырастил «рассаду» после того, как купил на теневом рынке семена, а горшки с подрастающей коноплей замаскировал среди перцев, которые выращивает его мама.

Как пояснил сам задержанный, он давно является потребителем запрещенных веществ и выращивал коноплю только для собственного потребления.