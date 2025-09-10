Милиция Минска начала проверку автохауса, не выплатившего десяткам клиентов миллион долларов за проданные авто

Опубликовано: 10.09.2025 12:55 , Обновлено: 10.09.2025

Столичная милиция начала проверку по заявлениям порядка 40 клиентов автохауса, которые пожаловались на нарушение условий договора. Они передали свои авто компании на реализацию, но денег за продажу так и не дождались.

По информации МВД, с автовладельцами заключали официальный договор и в результате практически все иномарки были проданы за границей, часть была перепродана в Беларуси. Однако обещанные бывшим владельцам денег от проданных авто автохаус так и не выплатил, возвращать машины по требованию владельцев - отказался, из-за чего те решили объединиться и коллективно обратиться в правоохранительные органы.

По словам заместителя начальника управление уголовного розыска ГУВД Минска Андрея Арловского, на данный момент известно уже о 40 пострадавших. Причинённый им ущерб оценили более чем в 1 миллион долларов. Однако в милиции не исключили того, что потерпевших могло быть больше, в связи с чем призвали автовладельцев, попавших в аналогичную ситуацию, обращаться в районные органы внутренних дел.

При этом название автохауса, который подозревают в мошенничестве, в милиции не назвали. Там подчеркнули, что в настоящее время по заявлениям пострадавших проводятся оперативно-розыскные мероприятия.