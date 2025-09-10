Милиция Минска начала проверку автохауса, не выплатившего десяткам клиентов миллион долларов за проданные авто
Столичная милиция начала проверку по заявлениям порядка 40 клиентов автохауса, которые пожаловались на нарушение условий договора. Они передали свои авто компании на реализацию, но денег за продажу так и не дождались.
По информации МВД, с автовладельцами заключали официальный договор и в результате практически все иномарки были проданы за границей, часть была перепродана в Беларуси. Однако обещанные бывшим владельцам денег от проданных авто автохаус так и не выплатил, возвращать машины по требованию владельцев - отказался, из-за чего те решили объединиться и коллективно обратиться в правоохранительные органы.
По словам заместителя начальника управление уголовного розыска ГУВД Минска Андрея Арловского, на данный момент известно уже о 40 пострадавших. Причинённый им ущерб оценили более чем в 1 миллион долларов. Однако в милиции не исключили того, что потерпевших могло быть больше, в связи с чем призвали автовладельцев, попавших в аналогичную ситуацию, обращаться в районные органы внутренних дел.
При этом название автохауса, который подозревают в мошенничестве, в милиции не назвали. Там подчеркнули, что в настоящее время по заявлениям пострадавших проводятся оперативно-розыскные мероприятия.