Милиционеры открыли стрельбу по машине на Гродненщине

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Опубликовано: 10.03.2024 13:47 , Обновлено: 10.03.2024

В МВД сообщили, что 9 марта около восьми вечера в районе Зельвы на Гродненщине милиционер открыл стрельбу по машине, которая числилась в угоне, о котором сообщил владелец Ford.

“Незамедлительно на территории трех соседних районов ввели план “Перехват”, ориентировку передали всем нарядам”, - рассказали в МВД.

В итоге, машину заметил экипаж милиции на обочине автодороги Р-99 “Барановичи - Волковыск - Гродно” рядом с деревней Червоное Село. Однако водитель попытался скрыться и даже наехать на силовиков.

“Для остановки транспортного средства руководитель Зельвенской милиции использовал табельное оружие и прицельным выстрелом повредил колесо. Угонщика задержали, пострадавших нет”, - сообщили в МВД.

Гонщиком оказался 31-летний ранее судимый житель Дятловского района, который воспользовался оставленным в замке зажигания ключом.