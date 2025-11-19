Метростроевцы повредили трубопровод в центре Минска - затопило одну из улиц

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Опубликовано: 19.11.2025 15:40 , Обновлено: 19.11.2025

Улица Кропоткина, расположенная в центральной части Минска, днём 19 ноября превратилась из транспортной в водную артерию. По информации государственного предприятия «Минсктранс», причиной подтопления стал прорыв трубопровода.

Из-за подтопления проезжей части по улице Кропоткина не мог проехать общественный транспорт. В 15:02 там приостановили движение автобусов и троллейбусов по десятку маршрутов. Часть из них пустили по другим улицам, в объезд затопленного участка:

троллейбусы маршрутов №37,46,53 со стороны Зеленого Луга пустили по улице Сурганова и Куйбышева,

троллейбусы маршрутов №22,40 в направлении ДС Карастосновой - по улицам Кульман и Карастояновой,

автобусы №19,25,29 - по улице Каховская, бульвар Шевченко, улице Хоружей.

Кадрами с подтопленных улиц поделились подписчики сразу несколько городских Telegram-каналов.

В официальном Telegram-канале предприятия “Минскводоканал” информацию о прорыве подтвердили. По их данным, прорыв произошёл по вине рабочих строительной организации “Минскметрострой”. Они повредили трубу водопровода диаметром 600 мм примерно в 14:50. Оперативные бригады “Минскводоканала” уже занимаются локализацией прорыва.

На предприятии предупредили, что из-за ЧП может пропасть вода в жилых домах в пределах улиц Орловская – Червякова – Богдановича – В.Хоружей.