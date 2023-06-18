"Меня козлом обозвали" - Под Брестом задержали россиян в авто с буквой Z. Что известно?

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Опубликовано: 18.06.2023 14:49 , Обновлено: 18.06.2023

В городе Ивацевичи Брестской области 17 июня 2023 года сотрудники милиции задержали россиян, которые приехали в город на белом кроссовере с буквой Z. Об этом сообщили издание "Ганцавіцкі час".

По данным газеты, происшествие произошло вечером у магазина “Санта” на глазах у сотен местных жителей. «Меня козлом обозвали белорусы. А я русский ####», — кричал россиянин, сидя на асфальте со скрученными назад руками.

Что на самом деле произошло рядом с магазином, пока неясно. По словам очевидцев, “гости” из России вели себя вызывающе. А задерживать их приехали в том числе и силовики в военной форме с автоматами.

Местные жители также рассказали, что на машине красовалась буква Z. Некоторые поделитесь в ТикТоке видео: