Медики рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва под Полоцком

Опубликовано: 06.12.2023 07:38 , Обновлено: 06.12.2023

В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва жилого дома в агрогородке Захарничи Полоцкого района Витебской области. Из восьмиквартирного дома пришлось эвакуировать в общей сложности 13 человек. Троих пришлось госпитализировать в больницу Полоцка - двух взрослых и ребенка.

По данным Минздрава, у взрослых - различные сочетанные травмы. Состояние женщины (1940 года рождения) медики оценивают как средней степени тяжести, состояние мужчины (1976 года рождения) - как тяжелое.

Что касается госпитализированного ребенка (2010 года рождения), то его доставили в детское отделение Полоцкой больницы с диагнозом сахарный диабет 1 типа - у него резко подскочил уровень глюкозы в крови.

В Витебском облисполкоме сообщили о госпитализации ещё одного человека с ушибами, однако в Минздраве об этом пострадавшем ничего не сообщили.

В областной администрации также пообещали “оперативно решить вопрос о предоставлении временного жилья” пострадавшим. Пока всех эвакуированных людей временно приютили их родственники и друзья, сообщили в исполкоме.

Что стало причиной взрыва?

Что стало причиной взрыва власти пока точно не установили. Сразу после ЧП власти провели оперативное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Полоцком райисполкоме и сформировали комиссию, которой предстоит установить причины и обстоятельства взрыва.

На место происшествия также вызывали специалистов производственного управления «Полоцкгаз» предприятия «Витебскоблгаз». Обстоятельства ЧП пообещали уточнить в ходе подробного расследования, но предварительный осмотр показал, что газовое оборудование в квартире пострадавших было в порядке, хотя в целях безопасности спасатели вынесли газовый баллон из жилого помещения.

“Целостность установки сжиженного газа и двухконфорочной плиты не нарушена. Краны на плите и вентиль газового баллона закрыты”, - рассказали в УП “Витебскоблгаз”.

Напомним, о взрыве под Полоцком стало известно 5 декабря поздно вечером. В пресс-службе МЧС Беларуси сообщили, что, по предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон.

Под Полоцком взорвался жилой дом