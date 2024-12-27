МЧС предупредило о скоплении спецтехники в ЖК "Минск-Мир"

Опубликовано: 27.12.2024 10:28 , Обновлено: 27.12.2024

В МЧС Беларуси предупредили жителей столичного жилого комплекса "Минск-Мир" о запланированном скоплении спецтехники в пятницу, 27 декабря. В 11:00 там должны начаться тактико-специальные учения по тушению пожаров.

Учения будут проходить в жилой многоэтажке по адресу: улица Лученка, 30.

Как пояснили в ведомстве, спасатели будут отрабатывать алгоритмы действий при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в высотных зданиях. Для этого планируется задействовать не менее 13 единиц техники и три десятка сотрудников из личного состава МЧС.

Минчан попросили “с пониманием отнестись к проведению подобных мероприятий”.