МЧС опровергло сообщение о "взрывах и дронах" в Могилеве

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Опубликовано: 03.04.2026 13:39 , Обновлено: 03.04.2026

В городском отделе по чрезвычайным ситуациям Могилёва опровергли слухи о взрывах, якобы прогремевших в ночь со 2 на 3 апреля. Такая информация со ссылкой на сообщения жителей города сегодня завирусилась в соцсетях. В МЧС её назвали фейком.

“За прошедшие сутки в городе Могилеве пожаров, возгораний и иных чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было”, - заявил начальник городского отдела по ЧС Вячеслав Башаримов, видеообращение которого опубликовал городской портал “Могилёв - мой город!”.

По словам Башаримова, подразделения МЧС в городе продолжают работать в штатном режиме, а белорусам посоветовали “не вестись на фейки о взрывах и дронах”.