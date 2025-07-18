Опубликовано: 18.07.2025 14:52 , Обновлено: 18.07.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило о пресечении деятельности ИП, который организовал продажу алкоголя через интернет с доставкой по всей стране. Нарушителя оштрафовали на 8400 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, схему выявили в ходе рассмотрения обращения. При вводе в поисковике названий интернет-магазинов, принадлежавших предпринимателю и зарегистрированных в белорусской доменной зоне .by, пользователь автоматически перенаправлялся на сайт в доменной зоне .com.

На этом сайте предлагался к покупке широкий ассортимент алкогольной продукции, включая шампанское, вино, виски и коньяк. При этом интернет-магазин позиционировал себя как сервис с доставкой товаров по всей Беларуси.

Схема: mart.gov.by

По материалам, собранным МАРТ, суд Минского района признал предпринимателя виновным в нарушении порядка реализации алкогольной продукции и назначил штраф, который, по данным ведомства, выплачен в полном объёме.

Кроме того, при проверке других интернет-магазинов этого же ИП МАРТ выявило иные нарушения, связанные с законодательством о защите прав потребителей и правилами дистанционной торговли. По этим фактам МАРТ вынес предпринимателю предупреждение.

В министерстве напомнили, что в Беларуси розничная торговля алкогольными напитками через интернет запрещена.

Напомним, ранее МАРТ нашёл пиво в каталогах Wildberries и OZON.

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