🎥 Видео

Опубликовано: 27.08.2025 16:09 , Обновлено: 27.08.2025

В TikTok пользователи активно обсудили видео, на котором запечатлён момент ДТП на Логойском тракте в Минске. Первопричиной аварии стали действия пешехода, который выбежал на проезжую часть прямо перед потоком машин.

На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, как мужчина перебегает дорогу в неположенном месте. В правой полосе в этот момент двигался универсал Volvo, водитель которого применил экстренное торможение и смог избежать наезда.

Однако ехавший следом кроссовер Geely среагировать не успел и совершил столкновение с Volvo.

Судя по видео, за пешеходом гнались два сотрудника милиции.

Ролик вызвал бурное обсуждение в комментариях.

Многие начали дискуссировать о технических характеристиках автомобилей, назвав ситуацию «лучшей рекламой Volvo и худшей — Geely».

«Ничего себе тормоза у Volvo», — написал один из пользователей. Другие с иронией напомнили, что «прикол в том, что Geely владеет Volvo».

Шведский производитель автомобилей Volvo Cars с 2010 года принадлежит китайскому автомобильному холдингу Geely.

Большинство комментаторов, однако, сошлись во мнении, что дело не столько в марке авто, сколько в действиях водителей. Они предположили, что водитель Geely «просто прошляпил» момент торможения и не соблюдал безопасную дистанцию.

«Кто бы там ни выскочил, водитель Джили должен соблюдать такую дистанцию, чтобы успеть экстренно остановиться», — отметил один из таких.

Ответственность, по мнению части пользователей, лежит в первую очередь на пешеходе, который спровоцировал аварийную ситуацию. «Вот тот, что перебегал дорогу, и должен быть привлечён к ответственности за ДТП», — говорится в одном из комментариев.

Отметим, обычно ГАИ признаёт виновным в ДТП водителя автомобиля, который двигался сзади. ПДД требуют, чтобы водители соблюдали безопасную дистанцию, достаточную для того, чтобы избежать столкновения в случае экстренного торможения впереди идущего авто. Однако не в каждом ДТП причина торможения первого автомобиля связана с человеком, который внезапно бежит перед ним.