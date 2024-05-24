Летевший из Могилева частный самолет попал в аварию в России

Опубликовано: 24.05.2024 07:30 , Обновлено: 24.05.2024

В четверг, 23 мая, в аэропорту российского города Калуга частный самолет, выполнявший перелёт из Могилёва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

По информации официального представителя Росавиации, на борту поршневого самолета-амфибии Л-145 в момент аварии находились четыре человека. Никто из них в результате не пострадал.

Что касается самого воздушного судна, то у него, по предварительным оценкам специалистов, в результате происшествия повредило левую опору шасси и левую часть крыла.

“Событие классифицировано как авария. Ее расследованием займется комиссия с участием специалистов Центрального межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации”, - рассказал Кореняко.

Из-за ЧП на взлетно-посадочной полосе калужский аэропорт Грабцево пришлось временно закрыть - он не принимал воздушные судна в течение двух часов, один самолет вынужден был уйти на запасной аэродром. Открыть аэропорт для обслуживания рейсов смогли только после эвакуации пострадавшего самолёта.