"Лед порвало моментально" - ОСВОД эвакуировал 18 человек с Вилейского водохранилища

🎥 Видео

Опубликовано: 06.03.2025 18:50 , Обновлено: 06.03.2025

Работники ОСВОД 6 марта эвакуировали 18 человек со льда на Вилейском водохранилище, расположенном в Минской области. Об этом сообщили в МЧС и показали видео.

В ведомстве [link href=“https://t.me/mchs112by/8606” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что инцидент случился возле деревни Косута в Вилейском районе. До прибытия подразделений МЧС работники ОСВОД эвакуировали людей со льда на берег при помощи аэролодки “Пиранья”.

“Потепление пошло - лед порвало моментально, за пару секунд”, - сказал на видео один из спасенных.

О состоянии людей в МЧС не сообщали. Скорее всего, это были рыбаки.