КГК закрыл в Минске торговую сеть

Опубликовано: 07.02.2023 18:02 , Обновлено: 07.02.2023

Комитет Госконтроля сообщил 7 февраля, что закрыл в Минске сеть магазинов низких цен из-за нарушений правил торговли и укрывания выручки. Что это за сеть, в КГК не рассказали. Но речь, скорее всего, идёт о магазинах одежды.

Известно, что в сеть входило 11 магазинов. В Госконтроле утверждают, что 150 работников магазина получали зарплаты в конвертах, а на многие товары на полках не было спороводительных документов.

В сеть входили также 5 коммерческих предприятий, которые большую часть выручки не проводили по кассам. В Госконтроле считают, что таким образом дискаунтероы создавали “недобросовестную конкуренцию отечественным производителями товаров легкой промышленности”.

“Для легализации продаваемых в магазинах товаров использовались фиктивные документы об их приобретении у подконтрольных собственнику торговых объектов компаний (на самом деле товары закупались за наличный расчет). На большинство товаров отсутствовали обязательные документы об их качестве”, - утверждают в КГК..

Следственный комитет начал предварительное расследование.