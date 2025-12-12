КГК закрыл продуктовый магазин за завышенные цены на вафли и чай

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Опубликовано: 12.12.2025 12:17 , Обновлено: 12.12.2025

Комитет госконтроля Гродненской области 12 декабря отчитался о результатах мониторинга, проведённого по торговым объектам Гродно и Свислочи. В двух городах инспекторы проверили 11 магазинов. Один из них ведомство решило закрыть из-за завышения цен на продукты.

В целом в ходе проверки сотрудники КГК выявили факты нарушения принципов ценообразования, а также общих правил торговли и санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам, сообщили в ведомстве.

В частности, в одном из продуктовых магазинов Гродно, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, проверяющие выявили применение завышенных торговых надбавок, из-за которых цены на отдельные потребительские товары (чай, пряники, вафли) были завышены более чем в 1,5 раза.

В ведомстве поделились фотографиями продукции, продававшейся по завышенным ценам. К примеру вафли, которые, по данным КГК, могут стоить не более 3,29 рубля, продавались по 5,30 рубля.









Всего в магазине насчитали 8 наименований продукции, продаваемой по завышенным ценам. В результате торговую точку временно закрыли.

В числе прочих нарушений, зафиксированных гродненскими проверяющими в ходе этого рейда - не соблюдение обязательных перечней товаров, продажа товаров без ценников, наличие недоброкачественного товара на полках - (сгнившие или сухие овощи и фрукты).

В КГК заявили, что намерены продолжить рейды по магазинам в преддверии рождественских и новогодних праздников.