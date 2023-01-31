КГК закрыл мясокомбинат под Оршей из-за потоков сточных вод прямо на территории

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Опубликовано: 31.01.2023 14:54 , Обновлено: 31.01.2023

В Комитете Госконтроля Витебской области сообщили, что приостановили работу ООО «Мясокомбинат № 5» в Оршанском районе. Все дело в сточных водах, что вместо ухода в канализацию растекались по территории мясокомбината.

В КГК такое назвали “грубейшим нарушением ветеринарного законодательства”. Проверяющие обвинили мясокомбинат в том, что производственные сточные воды не были присоединены к общегородской канализации”, просто растеклись на прилегающих к производственным цехам землях.

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Также руководство мясокомбината, по утверждениям КГК, не выполнило прошлые предписания, касающиеся санитарного состояния на производстве.