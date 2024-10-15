«Категорически отказывался слушаться» - В МЧС показали, как спасали бобра под Бешенковичами

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Опубликовано: 15.10.2024 12:18 , Обновлено: 15.10.2024

В Витебском областном управлении МЧС сообщили, что 14 октября при проведении рейдов в деревне Дрозды Бешенковичского района один из спасателей увидел в открытом колодце бобра. Животное принялись спасать.

Как рассказали в управлении, бобр метался по колодцу глубиной примерно 3,5 м и не мог сам выбраться. На помощь позвали различные службы области.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=pm9ZQ4kPgh0&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fvitebsk.mchs.gov.by%2F&source_ve_path=MTM5MTE3LDI4NjYzLDEzNzcyMSwyODY2MywxMzc3MjEsMTM5MTE3LDIzODUx

“Достать животное сачком или другими подручными средствами не получалось, бобр категорически отказывался слушаться, не понимая, что люди хотят помочь”, - заявили в ведомстве.

Поэтому решили заполнить колодец водой, чтобы бобр сам выплыл на поверхность. И это помогло: через некоторое время животное выплыло и побежало по своим делам.