Из-за пожара в зоне ЧАЭС в Украине белорусские лесхозы приграничья перевели на круглосуточное дежурство

📷 Фото

Опубликовано: 12.05.2026 08:06 , Обновлено: 12.05.2026

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси заявили об усилении круглосуточного мониторинга приграничных с Украиной территорий. Всё из-за серии крупных лесных пожаров, которые уже несколько дней спасатели соседней страны не могут взять под контроль. Один из очагов вспыхнул в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), что добавляет ситуации напряжённости.

Пожар на территории украинской зоны отчуждения спасателям не удается потушить уже несколько суток. По последним данным украинской Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, огонь уже охватил территорию более чем в 1200 гектаров.

Несмотря на то, что в тушении пожара задействовали больше 320 специалистов, ликвидировать пожар пока не удаётся, хотя в украинском оперативном ведомстве заверили, что ситуация “полностью контролируемая”.

























С такой оценкой ситуации согласились и в белорусском Минлесхозе. Комментируя пожар в зоне отчуждения ЧАЭС в эфире гостелеканала ОНТ, представитель ведомства заявил, что пока белорусским территориям прямой угрозы нет. Однако предсказывать, как будет развиваться ситуация в ближайшее время, из-за непредсказуемых погодных условий в ведомстве не стали.

“Ветер меняется несколько раз на день. Это всё-таки природа”, - отметил гендиректор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Игорь Дегтярик.

Он пояснил, что на границе с Украиной с белорусской стороны организован так называемый противопожарный разрыв в 25 метров, который призван остановить огонь, если пожар подойдёт вплотную к границе. За развитием ситуации в круглосуточном режиме следят с помощью систем видеонаблюдения работники лесной охраны. По оценкам белорусских специалистов, от государственной границы на этом участке огонь пока отделяет внушительное расстояние - порядка 15 км. Тем не менее, в Комаринском лесхозе уже приготовили дополнительные силы и технику, при необходимости готовы оперативно задействовать подразделения из соседних лесхозов.

Между тем, пожар в Чернобыльской зоне - не единственный очаг, за которым пристально наблюдает лесная охрана Гомельщины. Еще один крупный пожар зафиксирован рядом с Лельчицким районом. Но наибольшие факторы риска, по оперативной оценке белорусского Минлесхоза, остаются в Милошевичском лесхозе. Туда для защиты территории уже стянули силы семи лесных хозяйств. Более 80 работников ведомства в сопровождении пожарного расчёта минувшую ночь провели на дежурстве на границе с Украиной.

Как сообщили в Минлесхозе, белорусские специалисты продолжат круглосуточное наблюдение, а ситуацию с трансграничными пожарами на личном контроле держит глава профильного ведомства.