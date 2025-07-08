Из-за молнии в школе на Могилёвщине вспыхнул пожар

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Опубликовано: 08.07.2025 13:02 , Обновлено: 08.07.2025

Разряд молнии мог стать причиной пожара, произошедшего утром 8 июля в агрогородке Пудовня Дрибинского района. Такую версию озвучили в Могилевском областном управлении МЧС, рассказав подробности происшествия.

Сообщение о задымлении в здании средней школы Пудови поступило спасателям в 7:47. К тому моменту, когда спасатели приехали на вызов, горела проводка в помещении электрощитовой, из-за чего всё здание заволокло плотным дымом. Тем не менее, пожарным удалось оперативно потушить возгорание и не дать огню распространиться за пределы электрощитовой.

В результате, по данным МЧС, был поврежден электрический щит, частично обгорел электрический кабель с проводами, а в самом помещении оказались сильно закопчены стены и потолок.













Тем не менее, люди в результате инцидента не пострадали.

В настоящее время специалисты выясняют точную причину пожара. Пока главная версия специалистов –попадание грозового разряда.

https://youtu.be/mTV1zAI1aec