ГУБОПиК задержал пинчанина за «навязывание псевдонаучной картины мира»

Опубликовано: 26.01.2026 09:32 , Обновлено: 26.01.2026

Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержали 19-летнего пинчанина, который в нескольких Telegram-чатах навязывал свою "субъективную и радикальную интерпретацию событий XX века".

Молодой человек оказался приверженцем национал-социалистической идеологии, а в его высказываниях в интернет-пространстве специалисты усмотрели признаки реабилитации нацизма, что в Беларуси является уголовно наказуемым преступлением.

Следователи насчитали более пяти тысяч сообщений в различных чатах, которые молодой человек оставил со своего Telegram-аккаунта. В них, по словам начальника 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Александра Лавруковича, пинчанин пытался популяризировать, оправдывать и героизировать нацистский режим. В его сообщениях следователи усмотрели отрицание преступлений фашистов, пропаганду ультраправых идей и прославление коллаборационистов времен Великой Отечественной войны.

“Основываясь на непроверенных, псевдонаучных и заведомо сомнительных источниках, он транслировал собственную картину мира, навязывая аудитории субъективную и радикальную интерпретацию событий XX века”, - пояснил Лаврукович.

Кроме того, молодой человек сам создал и администрировал небольшой Telegram-канал праворадикального националистического толка. Следователи насчитали в канале молодого человека около 300 подписчиков и нашли среди них в том числе и иностранцев.

В результате молодого человека задержали при силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск, возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма, но оперативно-разыскные мероприятия “по установлению всех фактов преступной деятельности задержанного” ещё не завершены.

Напомним, за умышленные действия по реабилитации нацизма в Беларуси предусмотрен штраф, либо арест, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет .