ГУБОПиК обнаружил 120 нелегалов, которые хотели остаться в Беларуси

Опубликовано: 05.12.2025 16:02 , Обновлено: 05.12.2025

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси сообщило в пятницу о разоблачении преступной группы, занимавшейся ввозом иностранцев, преимущественно из стран Средней Азии, в Беларусь.

По утверждению ведомства, в течение нескольких лет шестеро фигурантов — четверо граждан Беларуси и двое иностранцев — изготавливали и предоставляли в госорганы поддельные документы от фиктивных и реальных работодателей. Это позволяло их клиентам получать въездные визы и разрешения на временное проживание в стране.

“После регистрации последние оставались на территории нашей страны, но занимались иной деятельностью”, — говорится в сообщении.

В ГУБОПиК утверждают, что выявили около 120 человек, воспользовавшихся такими услугами. Теперь же возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Подозреваемые задержаны. В ходе обысков сотрудники МВД нашли электронные носители, документы и крупные суммы наличных денег.

В МВД сообщили, что продолжают мероприятия по выявлению всех причастных к деятельности группы, включая их клиентов, для привлечения к ответственности и последующего выдворения из страны.

“Беларусь готова принимать всех желающих жить и работать в стране. Но в отношении тех, кто нарушает наше законодательство, применяются самые жесткие меры, вплоть до депортации”, — заявили в министерстве.