ГУБОПиК назвал сумму самой маленькой взятки в Беларуси

Опубликовано: 24.03.2026 14:51 , Обновлено: 24.03.2026

Представитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского МВД Денис Горлукович на пресс-конференции «Противодействие коррупции в Республике Беларусь: государственная политика и системные меры» заявил, что белорусские коррупционеры не брезгуют брать как сотни тысяч долларов, так и сущие копейки.

По его словам, в последние годы преступники все чаще используют для получения взяток криптовалюту. «В прошлом году самая крупная взятка была получена в криптовалюте в эквиваленте $360 тысяч, – рассказал Горлукович. – В последующем на криптокошельках фигуранта обнаружена практически аналогичная сумма, происхождение которой устанавливается. Это говорит о том, что коррупционер системно получал взятки в крупном размере. Денежные средства изъяты в доход государства».

Тем не менее иногда в МВД фиксируют странные суммы взяток. Так, самая маленькая взятка в Беларуси в 2025 году составила 8 рублей. Ее взяла врач общей практики одной из центральных районных больниц за выписку больничного.