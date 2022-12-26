Гродно накрыла волна аварий. Скоро возможна и в Минске

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Опубликовано: 26.12.2022 14:29 , Обновлено: 26.12.2022

Местные СМИ сообщают, что в Гродно 26 декабря сложилась очень сложная дорожная обстановка. На улицах областного центра уже образовались пробки из-за многочисленных ДТП.

Сайт Newgrodno.by [link href=“https://newgrodno.by/auto/snegopad-i-avarii-chto-proishodit-na-dorogah-grodno-pryamo-sejchas/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link], что аварии начались из-за обильного спегопада и скользких дорог. В аварии попали как легковые автомобили, так и маршрутный транспорт.

Грузовые авто также были замечены в ДТП. Остановилось движение возле кольца Суворова со стороны улицы Славинского. “Пробка растягивается почти до заправки Лукойл”, – сообщил читатель “Автогродно”.

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Ранее синоптики предупредили, что снегопад доберется и до Минска. Где ночью он может перерасти в мокрый снег или дождь.

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Кое-где даже без аварий на улицах Гродно образовались заторы. Тг-канал “Автогродно” сообщил что троллейбусы просто не могут заехать по наклонной дороге из-за гололедицы.

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МЧС объявил оранжевый уровень опасности

В то же время, в МЧС сообщили, что слодные погодные условия будут по всей восточной и центральной части Беларуси. Все из-за тумана и гололедицы.

В Белгидромете обещают, что и 27 декабря погода будет не сильно благоприятствовать езде на авто. 27 декабря атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши принесут тепло и облачную погоду.

“Временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ночью и утром в отдельных районах по северо-востоку страны – сильный снег. В ночные и утренние часы в центральных и восточных районах, днем по востоку страны ожидается гололед. Местами прогнозируется туман, на дорогах гололедица, слабая метель”, - обрадовали синоптики. Они же спрогнозировали, что температура воздуха ночью будет колебаться от -8°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу Беларуси, максимальная днем 0..+6°С.

Тг-канал Nadvor’e тоже обещает белорусам резкое потепление.

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