Госслужащая в Молодечно 10 лет нарушала антикоррупционный закон. В КГК рассказали, почему наказали штрафом

Опубликовано: 26.01.2026 10:56 , Обновлено: 26.01.2026

Комитет государственного контроля сообщил, что выявил в Молодечно госслужащую, которая на протяжении не менее 10 лет нарушала антикоррупционное законодательство, "несмотря на неоднократно подписанные обязательства по соблюдению антикоррупционных ограничений".

По данным КГК (Комитет государственного контроля), заведующая хозяйством одного из государственных учреждений более 10 лет вела частный бизнес. У нее был статус индивидуального предпринимателя, плюс женщина являлась учредителем частной фирмы.

В Госконтроле напомнили, что закон «О борьбе с коррупцией» прямо запрещает работникам госучреждений, которые выполняют организационные или административно-хозяйственные обязанности, заниматься предпринимательской деятельностью.

КГК провел проверку и привлек нарушительницу к ответственности, которая ограничилась штрафом.

“В соответствии с частью 4 статьи 13.3 Кодекса Республики Беларусь об административной ответственности занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого законодательными актами установлен запрет на осуществление такой деятельности, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (450-1350 рублей - Ред.)”, - пояснили принятое решение в Госконтроле.

В КГК не уточнили, какой конкретно размер штрафа получила сотрудница госучреждения и прекратила ли после штрафа свою предпринимательскую деятельность.