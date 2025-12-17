Госконтроль обвинил два агропредприятия на Мозырщине в слишком глубоких котлованах

Опубликовано: 17.12.2025 15:25 , Обновлено: 17.12.2025

Комитет Госконтроля сообщил, что в Мозырском районе два сельскохозяйственных предприятия нарушили нормы добычи песка, нанеся государству ущерб в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды).

В качестве доказательства нарушения КГК показало фото, где сотрудник позирует на фоне одного из карьеров-нарушителей.

В Госконтроле утверждают, что максимальная разрешенная глубина карьеров «Акулинка» и «Верхний Млынок» не должна была превышать 5 метров. Однако предприятия нарушили норму и добыли более 1,6 тыс. кубометров “лишнего” песка.

В итоге КГК взял на контроль вопрос возмещения ущерба.