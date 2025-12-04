Генпрокуратура раскрыла ОПГ на "крупном белорусском предприятии по производству шин"

Опубликовано: 04.12.2025 11:34 , Обновлено: 04.12.2025

Генеральная прокуратура раскрыла в Беларуси организованную преступную группу из руководителей коммерческих и одного "крупного промышленного предприятий по изготовлению и продаже автомобильных шин, включая крупногабаритные". Возбуждённое в отношении них уголовное дело недавно направили в суд.

По данным прокуратуры, по делу проходится сразу девять должностных ли, которых подозревают в получении и даче взяток в особо крупном размере, превышении служебных полномочий, а также посредничестве во взяточничестве. В пресс-службе Генпрокуратуры не стали выдавать название “крупного белорусского производителя автомобильных шин”, отметив лишь, что в состав организованной группы входил в том числе руководитель одного из предприятий, входящих в один из государственных концернов Беларуси.

По данным следствия, в составе организованной группы бизнесменов работали на территории Беларуси и России с декабря 2017 года по июль 2024 года.В неё входили:

генеральный директор компании – субъекта товаропроводящей сети белорусского предприятия по производству шин (г.Москва) и два его заместителя;

директор филиала данной московской фирмы в Ростове-на-Дону, который в какой-то момент занял пост начальника отдела реализации шин этой компании;

генеральный директор крупного белорусского предприятия по производству автомобильных шин и два его заместителя по коммерческим вопросам (один из них впоследствии возглавил республиканское дочернее унитарное предприятие в Минске и стал учредителем московской товаропроводящей компании).

По версии Генпрокуратуры, все они вместе с ещё несколькими фигурантами уголовного дела объединились в группу для “систематического получения денег за организацию преимущественной реализации” шин белорусского производителя определённым компаниям в России (изначально в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а затем и в других регионах). В ведомстве это расценили как факт взяточничества.

“Формируя ядро криминального сообщества, гендиректор субъекта товаропроводящей сети из Москвы выполнил функции организатора и руководителя организованной группы”, - заявили в Генпрокуратуре.

Именно он, по версии следствия, разработал всю схему “преступной деятельности”, определял суммы взяток (1% от стоимости поставляемой продукции без НДС в определенный промежуток времени) и механизм их сбора и передачи, распределял “роли” между “участниками ОПГ” и привлекал к ней новых лиц.

Общую сумму взяток за период с 2018 года по июль 2024 года в Генпрокуратуре примерно оценили в 560 млн российских рублей (то есть порядка 17,7 млн белорусских в эквиваленте).

Что касается генерального директора того самого “крупного белорусского предприятия по производству шин”, то, по информации Генпрокуратуры, он вышел из состава организованной группы в марте 2023 года после того, как его уволили с этой должности. Ему предъявили обвинения в превышении служебных полномочий с тяжкими последствиями для предприятия в особо крупном размере.

По версии следствия, этот человек, будучи гендиректором, организовал поставку более 7 690 белорусских автомобильных шин на общую сумму 80,3 млн рублей при их фактической себестоимости в 90,2 млн рублей, то есть с убытком почти в 10 млн рублей. Разницу от перепродажи этой продукции в России в ведомстве оценил не менее чем в 93,7 млн рублей.

В Генпрокуратуре заявили, что шесть фигурантов дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве на этапе предварительного следствия, но двое не выполнили его условия. Сейчас обвиняемые остаются под стражей.