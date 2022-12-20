Генпрокуратура Беларуси обвинила блогера в вербовке прокуроров под видом судьи

Опубликовано: 20.12.2022 19:21 , Обновлено: 20.12.2022

В пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси сообщили, что ее управление собственной безопасности возбудило уголовное дело в отношении блогера Андрея Паука.

В ведомстве заявили, что 18 декабря 2022 года блогер “разместил в одном из деструктивных Telegram-каналов публикацию со ссылкой на видеоролик, в котором, представляясь судьей, звонил прокурорским работникам и их близким родственникам”.

В Генпрокуратуре посчитали, что в ходе таких разговоров Андрей Паук сообщал прокурорам “заведомо ложные сведения о политическом положении Республики Беларусь”, а также распространял среди них “клеветнические сведения в отношении главы государства”.

В итоге, в Генпрокуратуре посчитали, что такие звонки Андрея Паука подпадают под часть 1 статьи 361-4 Уголовного кодекса Беларуси, и направили его дело на предварительное следствие в Следственный комитет.

[info_b]Часть 1 статьи 361-4 УК РБ гласит: Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а равно иное содействие экстремистской деятельности наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет .[/info_b]