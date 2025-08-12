ГАИ Минщины задержала маршрутчика после звонка «неравнодушной гражданки»

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Опубликовано: 12.08.2025 11:49 , Обновлено: 12.08.2025

Сотрудники ГАИ в Столбцах задержали водителя маршрутного такси, который перевозил пассажиров по маршруту Минск — Столбцы, предположительно, в нетрезвом состоянии. Информацию об этом милиции сообщила «неравнодушная гражданка», рассказали в Госавтоинспекции.

Так, 30 июля в РОВД поступил звонок от женщины, которая заявила, что водитель маршрутки «выпивает пиво». Она добавила, что видела это лично и предположила, что он собирается везти людей. Уже через несколько минут, по словам инспекторов, экипаж ГАИ остановил указанный автомобиль Mercedes на улице Центральной в Столбцах.

Далее у инспекторов возникли подозрения из-за запаха в салоне. «Да и от вас запах нормальненький. Что пили сегодня?» — обратился к мужчине сотрудник ГАИ. Водитель отрицал употребление спиртного, однако его доставили на освидетельствование.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/DNPzF3qNXcn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Госавтоинспекция Минщины (@gai_minobl) [/link]

Результат показал 1,3 промилле алкоголя. Водителя привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 18.15 КоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин (8 400 рублей) с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.

Рейс не состоялся, поскольку маршрутку отправили на штрафстоянку.