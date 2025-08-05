ГАИ Бреста показала, за что водителя лишили прав. Подписчики поспорили

🎥 Видео

Опубликовано: 05.08.2025 16:25 , Обновлено: 05.08.2025

УВД Брестчины сообщило о привлечении к ответственности 32-летнего водителя Volkswagen, который выехал на полосу встречного движения. За этот манёвр его лишили права управления автомобилем на четыре месяца. В ведомстве опубликовали видео нарушения и заявили, что выезд на полосу встречного движения — одно из самых опасных нарушений ПДД, которое «часто приводит к тяжёлым последствиям».

Публикация вызвала активное обсуждение, мнения пользователей при этом разделились.

Часть комментаторов посчитала наказание в четыре месяца лишения прав слишком мягким за такой манёвр. «Могли погибнуть люди из-за этого водителя и только четыре месяца?» — написал один из них.

Другие рады, что ближайшие 4 месяца водитель будет передвигаться по городу на автобусе.

Другие, наоборот, встали на сторону водителя. Они предположили, что причиной нарушения могли стать другие участники движения, которые «ползают по городу», или неправильная, по их мнению, организация движения. Мол, вместо широкой разделительной зоны лучше бы была ещё одна полоса.

Некоторые заявили, что на видео водитель никому не создал помех.

Также прозвучало мнение, что водителя могли спровоцировать экстренные обстоятельства. [link href=“https://yandex.by/maps/153/brest/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Брест [/link][link href=“https://yandex.by/maps/153/brest/?l=stv%2Csta&ll=23.726221%2C52.100768&panorama%5Bdirection%5D=293.525500%2C3.069421&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=23.725863%2C52.100098&panorama%5Bspan%5D=93.946830%2C60.000000&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=16.89” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест [/link] Embedded content

А кто-то из подписчиков рассказал, что у него «такое ощущение, комментаторы никогда не нарушают правил».