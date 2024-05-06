ГАИ ввела план "Перехват" в Пинском районе. Что случилось?

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Опубликовано: 06.05.2024 09:11 , Обновлено: 06.05.2024

Госавтоинспекция в понедельник, 6 мая, ввела план "Перехват" в Пинском районе Брестской области. Причиной тому стало смертельное ДТП, которое произошло глубокой ночью. Инспекторы обратились за помощью к местным жителям и возможным свидетелям происшествия.

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома ДТП произошло 6 мая около 00:20 на автодороге Н-477 «Дубое-Кужеличин».

“Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 48-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части”, - рассказали в ведомстве те малые подробности произошедшего, которые известны на данный момент и обнародовали фотографию с места ДТП.

Как следствие, мужчина, угодивший под колёса авто, скончался прямо на месте происшествия, а водитель скрылся. Для его поимки на территории района объявили план “Перехват”.

В ГАИ пообещали, что следователи дадут должную правовую оценку произошедшему, а местных жителей и других возможным очевидцев смертельного ДТП призвали сообщить любую информацию об автомобиле либо виновнике ДТП по телефону 102 .