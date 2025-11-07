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Фура зацепила мост под Минском. Даижение перекрыто

Фура зацепила мост под Минском. Даижение перекрыто
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📷 Фото

В Минском районе произошла серьезная авария, из-за которой перекрыли движение по дороге. Грузовик с прицепом врезался в путепровод на трассе М-6 (Минск-Гродно).

Водитель автопоезда Volvo перевозил экскаватор и не рассчитал высоту. В результате экскаватор в кузове задел и повредил несколько несущих балок моста.

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Что сейчас:

  • Движение в сторону Минска полностью перекрыто.
  • На месте работают сотрудники ГАИ, которые направляют машины в объезд.
  • Специалисты оценивают, насколько серьезный ущерб нанесен путепроводу.

Госавтоинспекция попросила всех, кто едет в этом направлении, выбрать другой маршрут и быть внимательнее. Из-за аварии на трассе возможны прободы и задержки.

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