Фура зацепила мост под Минском. Даижение перекрыто

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Опубликовано: 07.11.2025 08:36 , Обновлено: 07.11.2025

В Минском районе произошла серьезная авария, из-за которой перекрыли движение по дороге. Грузовик с прицепом врезался в путепровод на трассе М-6 (Минск-Гродно).

Водитель автопоезда Volvo перевозил экскаватор и не рассчитал высоту. В результате экскаватор в кузове задел и повредил несколько несущих балок моста.













Что сейчас:

Движение в сторону Минска полностью перекрыто.

На месте работают сотрудники ГАИ, которые направляют машины в объезд.

Специалисты оценивают, насколько серьезный ущерб нанесен путепроводу.

Госавтоинспекция попросила всех, кто едет в этом направлении, выбрать другой маршрут и быть внимательнее. Из-за аварии на трассе возможны прободы и задержки.