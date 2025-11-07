Фура зацепила мост под Минском. Даижение перекрыто
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В Минском районе произошла серьезная авария, из-за которой перекрыли движение по дороге. Грузовик с прицепом врезался в путепровод на трассе М-6 (Минск-Гродно).
Водитель автопоезда Volvo перевозил экскаватор и не рассчитал высоту. В результате экскаватор в кузове задел и повредил несколько несущих балок моста.
Что сейчас:
- Движение в сторону Минска полностью перекрыто.
- На месте работают сотрудники ГАИ, которые направляют машины в объезд.
- Специалисты оценивают, насколько серьезный ущерб нанесен путепроводу.
Госавтоинспекция попросила всех, кто едет в этом направлении, выбрать другой маршрут и быть внимательнее. Из-за аварии на трассе возможны прободы и задержки.