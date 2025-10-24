Энергетики назвали причину блэкаута в Дзержинске и почти 200 деревень и посёлков

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Опубликовано: 24.10.2025 07:26 , Обновлено: 24.10.2025

Энергетики назвали причину блэкаута в Дзержинском и Столбцовском районе, произошедшем в ночь на пятницу, 24 октября. Без света на три часа остался весь Дзержинск и ещё 196 населённых пунктов этого и соседнего района.

В официальном канале РУП “Минскэнерго” причиной отключения электричества назвали аварию на подстанции на 110 кВ «Дзержинск» и отключение 7 подстанций на 35 кВ. В результате перестало подаваться напряжение на 81 линию на 10 кВ, обесточенными оказались 716 тепловых пунктов, 15 котельных.

Свет пропал не только в частных домах и многоэтажках, но и в районной больнице, а также на 49 молочно-товарных фермах.

Жители Дзержинска наглядно показали, как выглядит полный блэкаут в городе с 30-тысячным населением. Как видно по роликам, которыми местные делились в соцсетях, без света остались не только дома - отключено было и освещение городских улиц.

Для того, чтобы оперативно восстановить электроснабжение, энергетикам пришлось задействовать 7 единиц техники, 3 ремонтные и 3 оперативно-выездные бригады.

В результате полностью восстановить подачу электричества удалось спустя 3 часа: на 0:18 24 октября во все населённые пункты Столбцовского и Дзержинского районов, а также в сам Дзержинск вернули свет.