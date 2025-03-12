«Электрики» ворвались в квартиру минчанина и требовали миллиард криптой. В СК рассказали, чем закончился «заказной» разбой

Опубликовано: 12.03.2025 12:28 , Обновлено: 12.03.2025

Следственный комитет Беларуси раскрыл подробности "заказного" разбойного нападения, который произошёл прошлым летом в квартире 45-летнего минчанина среди бела дня. К нему в квартиру ворвались двое мужчин, одетых в спецодежду электриков, и потребовали от хозяина квартиры более миллиарда рублей, но не в физической валюте, а в форме криптоактивов.

Дело в том, что потерпевший - IT-специалист, что и объясняет столь необычные требования вымогателей. На момент разбойного нападения в его квартире была крупная сумма денег, дорогостоящее имущество, но ничего из этого преступники брать не стали.

Как пояснили в Следственном комитете, всё произошло днём 15 августа 2024 года. Двое мужчин в спецодежде позвонили в дверь хозяина квартиры, представившись электриками, заявив, что в квартире необходимо проверить счетчики. Когда тот открыл двери, злоумышленники тут же надели на него наручники и стали требовать огромную сумму в крпитовалюте, угрожая при этом пистолетом, электрошокером и даже инъекцией наркотических средств.

“Больше часа мужчины пытали хозяина квартиры, но так и не добившись желаемого, дали потерпевшему 24 часа, чтобы тот перевел криптовалюту на их электронный кошелек. После этого они скрылись, забрав с собой мобильный телефон потерпевшего, чтобы он не смог обратиться в правоохранительные органы”, - рассказали подробности разбойного нападения, достойного сюжета боевика.

Несмотря на все угрозы, мужчина всё же обратился в милицию. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, следователи выяснили, что потерпевший действительно имел на своём счету криптовалюту, но далеко не в той огромной сумме, которую требовали вымогатели.

Более того, оказалось, что разбойное нападение на мужчину заказали и тщательно планировали в течение нескольких месяцев. На данный момент правоохранителям удалось задержать только одного из исполнителей преступления - 56-летнего белоруса, которому уже предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 207 - разбой, совершенный группой лиц с целью завладения имуществом в особо крупном размере;

ч. 3 ст. 208 - вымогательство, совершенное с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере.

Максимальное наказание -по обеим статьям составляет 15 лет лишения свободы со штрафом.

Личность второго исполнителя также установили - им оказался 57-летний белорус. В отличие от своего сообщника, который сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием, второй фигурант предпочёл уехать из страны, чтобы избежать наказания. Следователи выяснили, что мужчина на следующий же день после разбойного нападения на попутках добрался до границы и уехал в Польшу. Тем не менее, ему заочно предъявили обвинение по тем же статьям и объявили в международный розыск.

Расследование дела, как пояснили в СК, ещё продолжается: правоохранители собирают дополнительные доказательства вины обвиняемых и изучают окружение потерпевшего и его деловые связи. О заказчиках разбоя в СК ничего не сообщили, упомянув лишь, что в отношении “остальных фигурантов” уголовное дело выделили в отдельное производство.