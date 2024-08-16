Электрики сожгли бытовую технику жителей многоквартирного дома в Молодечно. Кто возместит ущерб?

Опубликовано: 16.08.2024 14:43 , Обновлено: 16.08.2024

В министерстве энергетики Беларуси рассказали, что электрики из-за ошибки во время переключения на распределительном щитке сожгли бытовую технику жителей одного из многоквартирных домов в Молодечно.

Авария произошла 7 августа на улице Шаранговича при проведении работ по производству переключений в вводном распределительном щите. Из-за этого сеть дома вдруг заработала в “аварийном режиме”.

В Минэнерго рассказали, что “эксплуатирующая организация” уже разослала пострадавшим письма с разъяснением порядка возмещения ущерба. По всей видимости, именно ей и придется разбираться с последствиями.

В свою очередь, Госэнергогазнадзор напомнил, что все электрики обязаны строго соблюдать порядок “переключений в распределительных устройствах”. Белорусам также дали совет: “уходя из дома, выключать неиспользуемые электроприборы из сети”.

“В неработающих, но включенных в розетку электроприборах многие узлы находятся под напряжением - от перегрева или замыкания они могут загореться, что может привести к пожару. Не подвергайте опасности себя и своих близких”, - призвали там.