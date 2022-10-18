Экс-военный завладел $30 тыс и бежал из Беларуси - КГБ

Опубликовано: 18.10.2022 19:58 , Обновлено: 18.10.2022

В КГБ Беларуси 18 октября заявили, что из Беларуси бежал бывший военнослужащий. Там утверждают, что мужчина это сделал, чтобы избежать наказания за мошенничество.

Пресс-секретарь КГБ Андрей Ярош заявил, что “отдельные интернет-ресурсы” распространили ранее информации о бегстве военнослужащего КГБ. (Видимо, имеется в виду информация одного из признанных властями экстремистским ресурса о бегстве из страны капитана “Альфы”). В КГБ заверили, что это неправда.

В то же время, там утверждают, что возможно речь идёт об уволенном 9 августа 2022 года военнослужащем “по дискредитирующим обстоятельствам”. Будучи ещё действующим военным, он в 2022 году путем мошенничества получил от белорусов более $30 тыс. Позднее против него возбудили уголовное дело по ст.209 (мошенничество) УК Республики Беларусь, утверждают в КГБ.

После чего мужчина бежал из Беларуси и его объявили в уголовный розыск. Как зовут бывшего военнослужащего и где он служил, в КГБ [link href=“https://www.belta.by/incident/view/kgb-byvshij-voennosluzhaschij-skrylsja-za-granitsu-ot-ugolovnogo-presledovanija-530042-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] не рассказали [/link].