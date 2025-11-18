Две трагедии за день. В Минске и Бресте рабочие пострадали на стройках

Опубликовано: 18.11.2025 16:47 , Обновлено: 18.11.2025

За одни сутки в Беларуси произошло два серьезных происшествия на стройках. По сведениям Следственного комитета (СК), в Бресте погиб рабочий, а в Минске другой - находится в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет Беларуси уже возбудил уголовные дела. За официальными формулировками следователей — реальные человеческие жизни. А ещё серьезные вопросы о том, как соблюдаются правила безопасности на стройках.

«Конструкция накренилась и рухнула»

В Бресте инцидент произоше на высоте пятого этажа. По предварительным данным СК, трое рабочих — облицовщик-плиточник, штукатур и плотник - упали вместе с подвесной строительной люлькой.

По данным СК, вся конструкция «накренилась и вместе с опорными элементами рухнула на землю». В результате один из рабочих, 44-летний облицовщик-плиточник, погиб на месте. Двое его коллег, 35 и 42 лет, получили травмы и попали в больницу.

«Кирпичная кладка обрушилась и придавила мужчину»

Тем временем в Минске, на улице Стебенева, произошел другой несчастный случай. По версии следствия, 51-летний подсобный рабочий занимался демонтажем стены. Внезапно кирпичная кладка не выдержала и обрушилась на него.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где врачи оценили его состояние как «крайне тяжелое».

Следователи из Октябрьского РОСК Минска пока пытаются понять, что привело к обрушению.