Две странные аварии попали на камеры. Где "заколдованное" место для белорусских автомобилистов?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.03.2025 09:45 , Обновлено: 28.03.2025

Ежедневно на дорогах Беларуси происходят десятки аварий - от мелких столкновений до серьёзных ДТП с летальными исходами. Однако есть среди них отдельная категория - происшествия, которые неизменно вызывают у очевидцев лишь один вопрос: "Как так получилось?" Именно такие аварии 27 марта произошли в двух белорусских городах и попали на видео пользователей TikTok.

Так, одно ДТП произошло на столичной кольцевой, в районе 57-го км внешнего кольца. Оно попала в сводки ГАИ, поскольку из-за аварии было затруднено движение по МКАД со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Всехсвятской. Инспекторы ни фото, ни видео с места ДТП не предоставили, но незамеченной авария всё равно не осталась - один из очевидцев, проезжавших мимо сразу после аварии, снял всё на видео и выложил в Сеть.

На кадрах видно, что столкнулись две легковушки. Судя по всему, одна подрезала другую, поскольку Audi оказалась на боку, зажатая между второй машиной и металлическим ограждением, разделяющим встречные полосы кольцевой.

“Каждый день один вопрос: как они это исполняют???” - эмоционально прокомментировал видео один из зрителей.

Вторая авария, вызывающая не меньше вопросов, произошла также 27 марта в Барановичах Брестской области. Судя по кадрам, на круговом перекрёстке в районе Северного моста столкнулись грузовая фура и пассажирский автобус-”гармошка”. По словам автора видео, этот участок дороги для автомобилистов - “реально заколдованное место”.

Зрители под видео согласились с автором, высказав мнение, что данный перекрёсток “не безопасно спроектировали и построили”.

“Всё дело в том что два автопоезда - тягач с полуприцепом и автобус в составе автопоезда - не могут одновременно двигаться по такому перекрестку (кольцу), недостаточно места на кольце для проезда двух автопоездов. Плохо и не безопасно спроектировали и построили”, - заявил один из зрителей.

Другой комментатор заявил, что сам был очевидцем этой аварии.

“Заезжали на перекрёсток одновременно, фура радиус взяла, а автобус нет. Вот и прижал”, - рассказал мужчина о случившемся.