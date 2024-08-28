Два ДТП с одинаковым исходом. В Минске автобусы столкнулись с легковушками

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Опубликовано: 28.08.2024 10:38 , Обновлено: 28.08.2024

Утром 28 августа в Минске произошло два ДТП с пассажирскими автобусами, в обеих авариях они столкнулись с легковушками.

Первое ДТП случилось на выезде из комплекса “Минск-Мир” в районе старого аэропорта. После столкновения автобуса и легковушки перед перекрестком одна полоса движения оказалась заблокированной, передал портал Onliner.

Фото: Onliner

На фото видно, что машину развернуло перед автобусом. “Легковые машины еще старались как-то проехать, а вот автобусов собралось немало”, - сообщила очевидица аварии.

Фото: Onliner

Второе ДТП с автобусом случилось на пересечении улиц Матусевича и Петра Глебки в столице. Там пассажирский транспорт врезался в поворачивающую машину, ее тоже развернуло.

Фото: Onliner

Есть ли пострадавшие в обеих авариях, пока неизвестно. В минской ГАИ на момент написания этой новости ДТП не комментировали.