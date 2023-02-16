Два белорусских пограничника погибли на границе с Украиной

Опубликовано: 16.02.2023 08:10 , Обновлено: 16.02.2023

В Брагинском районе, на границе с Украиной, 15 февраля погибли двое пограничников. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельской пограничной группы.

По их информации, инцидент произошел на участке пограничной заставы «Комарин» утром.

В это время три человека — лейтенант, сержант контрактной службы и военный срочной службы — патрулировали местность в разлившейся пойме Днепра.

Обходя большой разлив, контрактник провалился под лед. Офицер попытался его спасти, в то же время отправив срочника за помощью, сообщили в пресс-службе.

Однако лед не выдержал вес двух вооруженных людей в полной экипировке. Оба пограничника утонули.