До 2,5 часа. БелЖД предупредила о задержке трёх пассажирских поездов

Опубликовано: 09.07.2025 08:15 , Обновлено: 09.07.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) утром 9 июля сообщила о задержке сразу трёх пассажирских поездов. Узнали, какие придут сегодня с 2,5-часовым опозданием и в чём причина задержек.

Как пояснили в пресс-службе БелЖД, причиной задержки стала техническая неисправность хозяйственного поезда, произошедшая на перегоне Шклов-Копысь участка Могилев-Орша. В результате, сразу три пассажирских поезда отстали от графика:

№ 606 Брест-Полоцк - задержится ориентировочно на 2 часа;

№ 633 Гродно/Орша-Коммунары - задержится ориентировочно на 2,5 часа;

№ 6561 Орша-Могилев - задержится ориентировочно на 1 час 50 минут.

В БелЖД пообещали “принять оперативные меры по доставке пассажиров к местам назначения”, принеся пассажирам извинения за причиненные неудобства.

[info_b]Оперативную и подробную информацию о графике движения поездов БелЖД можно получить в контакт-центре по телефону 105.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце Белорусская железная дорога сообщила, что рассматривает возможность запуска «бесшовного» железнодорожного сообщения из Орши и Витебска в российский Смоленск. Это означает, что в будущем пассажирам, возможно, не придётся делать пересадку на границе, как сейчас. Однако пока это лишь «направления совместной работы», а не утверждённый план.

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