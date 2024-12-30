"Дед чекушку вынес" - В Минске показали задержание с 4 машинами милиции у магазина
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В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как для задержания кого-то в центре Минска приехало сразу четыре машины милиции. Как утверждают в комментариях к видео, в наручниках были два парня и одна девушка.
Какое правонарушение они совершили и совершили ли, не известно. На видео лишь заметно, что инцидент случился возле магазина торговой сети “Евроопт” на улице Якуба Коласа.
Но комментаторы, конечно, принялись гадать, что же произошло. “Кто-то на кассе самообслуживания пробил маленький пакет вместо большого”, - предположил один пользователь TikTok.
“Дед чекушку вынес из “Евроопта” - поделился своей версией другой.
“Галя не сделала отмену”, - пошутила комментаторша.
Кто-то же предположил, что это было “неудачное ограбление” “Евроопта”.