"Дед чекушку вынес" - В Минске показали задержание с 4 машинами милиции у магазина

🎥 Видео

Опубликовано: 30.12.2024 19:19 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как для задержания кого-то в центре Минска приехало сразу четыре машины милиции. Как утверждают в комментариях к видео, в наручниках были два парня и одна девушка.

Какое правонарушение они совершили и совершили ли, не известно. На видео лишь заметно, что инцидент случился возле магазина торговой сети “Евроопт” на улице Якуба Коласа.

Но комментаторы, конечно, принялись гадать, что же произошло. “Кто-то на кассе самообслуживания пробил маленький пакет вместо большого”, - предположил один пользователь TikTok.

“Дед чекушку вынес из “Евроопта” - поделился своей версией другой.

“Галя не сделала отмену”, - пошутила комментаторша.

Кто-то же предположил, что это было “неудачное ограбление” “Евроопта”.