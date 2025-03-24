Дальнобойщик из Беларуси сгорел в своей фуре в Москве

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Опубликовано: 24.03.2025 09:42 , Обновлено: 24.03.2025

Утром в понедельник, 24 марта, в посёлке Сосенское, расположенном в юго-западной части Новой Москвы, на стоянке грузовиков вспыхнул пожар. В результате практически дотла выгорели две фуры. В одной из них российские следователи обнаружили тело мужчины 1965 года рождения. По информации российских СМИ, жертвой пожара оказался гражданин Беларуси.

Точную причину возгорания на стоянке грузовиков в пресс-службе московской прокуратуры пока не назвали, сославшись на необходимость проведения пожарно-технической экспертизы.

“Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Троицкого и Новомосковского административных округов”, -отчитались в прокуратуре и поделились фотографиями с места ЧП.









В свою очередь Telegram-канал “МК: срочные новости” уточнил, что погибший водитель — гражданин Беларуси.