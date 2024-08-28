Цистерна ассенизаторского грузовика перевернулась и снесла забор на минской кольцевой

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Опубликовано: 28.08.2024 12:25 , Обновлено: 28.08.2024

Стала известная причина многокилометровой пробки, образовавшейся утром в среду, 28 августа, на внутреннем кольце минской кольцевой в районе улицы Илимской. Её виновником стал 43-летний водитель грузового ассенизаторского автомобиля МАЗ, который протаранил разделительное металлическое ограждение на кольцевой.

Авария произошла около 8:00, в районе пересечения МКАД с Партизанским проспектом. По предварительной информации, озвученной в столичной Госавтоинспекции, водитель грузовика неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.

В результате он врезался в разделительное ограждение, из-за чего цистерна грузовика опрокинулась и целая полоса на внутреннем кольце на время утреннего час-пика оказалась заблокирована для движения. К счастью, ни сам водитель грузовика, ни другие участники дорожного движения не пострадали.

В связи с данным ДТП в ГАИ напомнили водителям, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать не только действующие на данном участке дороги ограничения скорости, но и другие факторы, такие как: