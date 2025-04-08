"Что с улицей Притыцкого происходит?" - В Минске загорелась машина

🎥 Видео

Опубликовано: 08.04.2025 09:51 , Обновлено: 08.04.2025

В TikTok опубликовали видео, на котором показали, как горела машина в Минске недалеко от станции метро "Каменная горка". Инцидент случился утром 7 апреля.

Какая конкретно машина горит, разглядеть на опубликованных кадрах невозможно. Но видно, что к месту ЧП приехали пожарные. Официальной информации об этом возгорании от МЧС не было.

“Машина знакомого моего хорошего, жалко мужика, деньги сгорели от продажи квартиры”, - поделился один комментатор.

“У кого-то горе. Не важна марка, поколение, сборка. Человек, может, даже молод и взял в кредит. Соболезную”, - написал другой.

“Что с Фрунзенским районом и улицей Притыцкого происходит? Каждую неделю происшествия”, - задалась вопросом еще одна пользовательница TikTok.

Пока кто-то пожаловался на автора видео, что он снимает ролик вместо помощи при инциденте, другой юзер поблагодарил его: “Если хоть один задумается о состоянии своего авто и перепроверит, уже не зря! Спасибо автору видео”.