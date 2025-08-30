Что известно о ЧП на заводе "Химволокно" в Гродно? Пострадало 2 человека

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Опубликовано: 30.08.2025 09:59 , Обновлено: 30.08.2025

Следственный комитет Беларуси вечером 29 августа сообщил о происшествии в одном из цехов гродненского предприятия "Химволокно". Там также показали фотографию с места произошедшего. Что известно?

Так, по данным правоохранительных органов, ЧП случилось в пятницу днем. Предварительно, “аварийно разрушился” паровой котел. Это произошло во время его планового перевода с природного газа на дизельное топливо.

В результате травмы получили 2 работника котельного цеха. Одного мужчину с ожогами 4 степени привезли в больницу.

Известно, что Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.

В СК сообщили, что завод работает в штатном режиме, а “технологические процессы не нарушены”.

[inf] Завод “Химволокно” — это филиал ОАО «Гродно Азот». Производство является крупным белорусским производителем полиамидных и полиэфирных нитей и волокон, а также полиамида-6 (ПА-6) и композиционных материалов на его основе. [/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что в агрогородке Мачулищи Минского района на стройке сорвалась люлька с рабочими. По информации Следственного комитета (СК), один мужчина погиб, второй в реанимации.

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