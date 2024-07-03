Четыре белорусских туриста попали в больницу с травмами после ДТП с автобусом в Турции

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Опубликовано: 03.07.2024 11:25 , Обновлено: 03.07.2024

В Турции в среду, 3 июля, разбился туристический автобус, который перевозил отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Антальи. По неясной пока причине автобус с 20 туристами в салоне влетел в стальные заграждения на въезде на развязку одного из мостов. В результате туристы вместо аэропорта попали в больницы.

По данным турецкого портала Nehir.net, авария произошла рано утром на трассе D-400.

Больше всего пострадал водитель автобуса - от полученных травм он скончался по дороге в больницу. Остальных пострадавших доставили на обследование и лечение в больницы Манавгата. Среди ехавших туристов, по данным издания, 16 человек из России и 4 из Беларуси, есть среди них и дети.

Белорусский МИД пока информацию о пострадавших на турецком курорте белорусах не комментировал.