Часть Борисова осталась без света

Опубликовано: 17.12.2025 15:48 , Обновлено: 17.12.2025

Часть города Борисова в Минской области днём 17 декабря осталась без света. Энергетики уже установили причину аварийного отключения и занялись устранением проблемы. Узнали подробности.

Свет в отдельных районах многотысячного города пропал в полдень. По состоянию на 14:00 по-прежнему не работает одна трансформаторная подстанция, из-за чего обесточенными остаются жилые многоэтажки по следующим адресам:

ул. Батурина 90, 94, 103,

ул. М. Горького 100, 102,

ул. Энгельса 101, 109,

ул. Парковая 40,

ул. Киевская 16.

В РУП “Минскэнерго” причиной локального блэкаута назвали аварийное отключение одной из кабельных линий (на 10 киловольт) на электрической подстанции “Борисов Южная”. Оказалось, что та отключилась из-за прорыва тепловой сети местного ЖКХ: вода попала на токоведущие части трансформаторной подстанции, что привело к короткому замыканию и обесточиванию целого городского квартала.

Устранять последствия коммунальной аварии оперативно отправили как специалистов ЖКХ, так и бригаду Борисовских электросетей, филиала РУП «Минскэнерго».

Как скоро свет вернётся во все обесточенные многоэтажки, прогнозов в «Минскэнерго» делать не стали.