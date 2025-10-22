"Бытовая ссора"? В Бресте жена до крови избила скалкой мужа

Опубликовано: 22.10.2025 16:39 , Обновлено: 22.10.2025

В Бресте Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за "бытовой ссоры" супружеской пары, которая закончилась для мужчины тяжёлыми травами. 40-летняя местная жительница нанесла мужу несколько ударов деревянной скалкой, после чего он был госпитализирован.

По данным следствия, инцидент произошел 17 октября в одной из квартир города. Супруги распивали спиртное, между ними возникла ссора. Как установили следователи, конфликт разгорелся на бытовой почве: женщина была недовольна тем, что муж отказывался помогать ей по дому.

По версии следствия, первым физическую силу применил мужчина. В ответ женщина, схватив первый попавшийся под руку предмет — деревянную скалку для теста, — нанесла в ответ несколько ударов по спине и груди. Эти удары, вопреки, возможно, ее ожиданиям, привели к “причинению тяжких телесных повреждений”.

В итоге, попала в больницу. А его супруга задержана. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 УК РБ (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Особую трагичность ситуации придает то, что семья признана находящейся в социально опасном положении. У супругов есть трое малолетних детей, которые сейчас временно находятся под опекой у бабушки.